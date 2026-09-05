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Кубок Kinoshita Group, мужчины, произвольная программа: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Кубок Kinoshita Group, мужчины, произвольная программа: во сколько начало, где смотреть
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5 сентября в Токио, Япония, продолжится турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Не началось

В субботу с произвольной программой выступят мужчины. Среди российских фигуристов программы представят Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Евгений Семененко. Начало мужских прокатов запланировано на 11:50 мск.

В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований. Также за развитием событий можно следить в Live-трансляции «Чемпионата».

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.

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