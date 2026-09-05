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Гуменник пошёл на пять четверных прыжков в прогоне ПП на турнире Токио

Гуменник пошёл на пять четверных прыжков в прогоне ПП на турнире Токио
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Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник провёл утреннюю тренировку перед стартом произвольной программы на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Россиянин после короткой программы занимает 13-е место, он сорвал в прокате два прыжка.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Не началось

В прогоне произвольной программы от Даниила Глейхенгауза Гуменник сделал четверной флип, четверной лутц-тройной тулуп, четверной риттбергер, четверной лутц-ойлер-тройной флип, с тройного акселя и четверного сальхова фигурист упал.

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для взрослых российских фигуристов после возвращения на международные соревнования