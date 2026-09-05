15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Юноши. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Юра Борисов прочитал монолог Гамлета для программы Гуменника на английском

Юра Борисов прочитал монолог Гамлета для программы Гуменника на английском
Комментарии

Чемпион России по фигурному катанию, участник Олимпийских Игр 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо Пётр Гуменник провёл тренировку произвольной программы на международном турнире в Токио.

В постановке от хореографа Даниила Глейхенгауза «Хамнет» прозвучал монолог Гамлета на английском языке в исполнении российского актёра Юры Борисова.

Ранее Даниил Глейхенгауз сообщал, что монолог Гамлета на русском языке будет звучать только на российских соревнованиях.

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для взрослых российских фигуристов после возвращения на международные соревнования.

Материалы по теме
Гуменник пошёл на пять четверных прыжков в прогоне ПП на турнире Токио