Юра Борисов прочитал монолог Гамлета для программы Гуменника на английском

Чемпион России по фигурному катанию, участник Олимпийских Игр 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо Пётр Гуменник провёл тренировку произвольной программы на международном турнире в Токио.

В постановке от хореографа Даниила Глейхенгауза «Хамнет» прозвучал монолог Гамлета на английском языке в исполнении российского актёра Юры Борисова.

Ранее Даниил Глейхенгауз сообщал, что монолог Гамлета на русском языке будет звучать только на российских соревнованиях.

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для взрослых российских фигуристов после возвращения на международные соревнования.