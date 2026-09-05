Юра Борисов прочитал монолог Гамлета для программы Гуменника на английском
Чемпион России по фигурному катанию, участник Олимпийских Игр 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо Пётр Гуменник провёл тренировку произвольной программы на международном турнире в Токио.
В постановке от хореографа Даниила Глейхенгауза «Хамнет» прозвучал монолог Гамлета на английском языке в исполнении российского актёра Юры Борисова.
Ранее Даниил Глейхенгауз сообщал, что монолог Гамлета на русском языке будет звучать только на российских соревнованиях.
Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для взрослых российских фигуристов после возвращения на международные соревнования.
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