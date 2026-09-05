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Этап Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке 2026: расписание на 5 сентября 2026

Этап Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке 2026: расписание на 5 сентября 2026
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3-й этап юниорской серии Гран-при ISU сезона-2026/27 в Таиланде подходит к завершению. Последний соревновательный день состоится в сегодня, 5 сентября, на арене IWIS International Training Center в Бангкоке.

В заключительный день участники разыграют медали в танцах на льду и у юношей. В программу дня войдут произвольный танец и произвольная программа.

Расписание юниорского Гран-при в Бангкоке на 5 сентября:

07:45 — танцы на льду, произвольный танец.

11:00 — юноши, произвольная программа.

В Бангкоке эти старты начнутся в 11:45 и 15:00 соответственно. Разница во времени между российской столицей и Таиландом составляет четыре часа.

Этап юниорского Гран-при в Бангкоке проходит с 3 по 5 сентября.

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