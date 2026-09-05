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Этап ЮГП в Бангкоке — 2026: во сколько выступят российские фигуристы 5 сентября 2026

Этап ЮГП в Бангкоке — 2026: во сколько выступят российские фигуристы 5 сентября 2026
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5 сентября 2026 года в Бангкоке завершится третий этап юниорского Гран-при ISU сезона-2026/2027. В заключительный день соревнований на лёд выйдут российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов, а также Лев Лазарев.

Фефелова и Валов выступят в произвольном танце в 10:16 мск. Лев Лазарев представит произвольную программу среди юношей — его выход запланирован на 15:00 мск.

Во сколько выступят россияне на ЮГП в Бангкоке 5 сентября:

10:16 мск — Мария Фефелова/Артём Валов, произвольный танец;
15:00 мск — Лев Лазарев, произвольная программа.

Третий этап юниорского Гран-при ISU проходит в Бангкоке с 3 по 5 сентября.

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