Этап ЮГП в Бангкоке — 2026: во сколько выступят российские фигуристы 5 сентября 2026

5 сентября 2026 года в Бангкоке завершится третий этап юниорского Гран-при ISU сезона-2026/2027. В заключительный день соревнований на лёд выйдут российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов, а также Лев Лазарев.

Фефелова и Валов выступят в произвольном танце в 10:16 мск. Лев Лазарев представит произвольную программу среди юношей — его выход запланирован на 15:00 мск.

Во сколько выступят россияне на ЮГП в Бангкоке 5 сентября:

10:16 мск — Мария Фефелова/Артём Валов, произвольный танец;

15:00 мск — Лев Лазарев, произвольная программа.

Третий этап юниорского Гран-при ISU проходит в Бангкоке с 3 по 5 сентября.