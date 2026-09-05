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Семененко сделал прогон ПП с тремя четверными на тренировке на турнире в Токио

Семененко сделал прогон ПП с тремя четверными на тренировке на турнире в Токио
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Участник Олимпийских игр в Пекине, двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко провёл тренировку произвольной программы на международном турнире в Токио.

В прогоне произвольной программы Семененко сделал четверной риттбергер, обозначил четверной тулуп, сделал четверной сальхов сольно и в каскаде с тройным тулупом, тройной аксель в секвенции с тройным сальховом и двойным акселем, обозначил тройной аксель.

Напомним, вчера, 4 сентября, в Токио, Япония, стартовал турнир Kinoshita Group Cup с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты коротких программ в мужском и женском одиночном катании.

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