Семененко сделал прогон ПП с тремя четверными на тренировке на турнире в Токио

Участник Олимпийских игр в Пекине, двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко провёл тренировку произвольной программы на международном турнире в Токио.

В прогоне произвольной программы Семененко сделал четверной риттбергер, обозначил четверной тулуп, сделал четверной сальхов сольно и в каскаде с тройным тулупом, тройной аксель в секвенции с тройным сальховом и двойным акселем, обозначил тройной аксель.

Напомним, вчера, 4 сентября, в Токио, Япония, стартовал турнир Kinoshita Group Cup с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты коротких программ в мужском и женском одиночном катании.