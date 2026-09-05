15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Юноши. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Прямая трансляция Кубка Kinoshita Group: спортивные пары, КП, смотреть онлайн

Прямая трансляция Кубка Kinoshita Group: спортивные пары, КП, смотреть онлайн
Комментарии

5 сентября в Токио, Япония, продолжается турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
05 сентября 2026, суббота. 08:00 МСК
Идёт

Сегодня с короткой программой выступят спортивные пары. Среди российских фигуристов программы представят Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (первый стартовый номер), Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (пятый стартовый номер) и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (шестой стартовый номер). На момент написания новости прокаты стартовали.

В «ВК Видео» «Чемпионата» доступна трансляция соревнований. Также за развитием событий можно следить в Live-трансляции «Чемпионата».

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.

Материалы по теме