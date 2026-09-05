Прямая трансляция Кубка Kinoshita Group: спортивные пары, КП, смотреть онлайн

5 сентября в Токио, Япония, продолжается турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.

Сегодня с короткой программой выступят спортивные пары. Среди российских фигуристов программы представят Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (первый стартовый номер), Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (пятый стартовый номер) и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (шестой стартовый номер). На момент написания новости прокаты стартовали.

В «ВК Видео» «Чемпионата» доступна трансляция соревнований. Также за развитием событий можно следить в Live-трансляции «Чемпионата».

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.