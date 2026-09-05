Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио: во сколько выступят российские фигуристы 5 сентября
5 сентября в Токио, Япония, продолжится турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со временем выхода на лёд российских фигуристов.
Расписание выступлений российских фигуристов на 5 сентября (время московское)
Спортивные пары:
8:06 — Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков;
8:37 — Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев;
8:43 — Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Танцы на льду:
9:35 — Екатерина Миронова — Евгений Устенко;
10:13 — Елизавет