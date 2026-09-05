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Кубок Kinoshita Group — 2026, 5 сентября, время

Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио: во сколько выступят российские фигуристы 5 сентября
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5 сентября в Токио, Япония, продолжится турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со временем выхода на лёд российских фигуристов.

Расписание выступлений российских фигуристов на 5 сентября (время московское)

Спортивные пары:
8:06 — Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков;
8:37 — Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев;
8:43 — Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Танцы на льду:
9:35 — Екатерина Миронова — Евгений Устенко;
10:13 — Елизавет