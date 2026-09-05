Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио: расписание на 5 сентября 2026

В субботу, 5 сентября, в Токио продолжится турнир серии Challenger по фигурному катанию Kinoshita Group Cup — 2026. Соревнования проходят на ледовой арене Tatsumi, а в программе второго дня — три вида.

В течение дня спортсмены выступят в спортивных парах, танцах на льду и мужском одиночном катании. Время начала указано московское:

8:00 — спортивные пары, короткая программа;

9:30 — танцы на льду, ритм-танец;

11:50 — мужчины, произвольная программа.

Особое внимание будет приковано к мужскому турниру: произвольные программы представят российские фигуристы Владислав Дикиджи, Евгений Семененко и Пётр Гуменник.

Kinoshita Group Cup проходит в Токио с 4 по 6 сентября 2026 года. В заключительный день состоятся произвольные программы спортивных пар и женщин, а также произвольный танец.