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Чикмарёва и Янченков отреагировали на свой дебют на взрослой международной арене

Чикмарёва и Янченков отреагировали на свой дебют на взрослой международной арене
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Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков отреагировали на свой дебют на взрослой международной арене.

Чикмарёва: Каково кататься первым номером? Привычно, он у нас счастливый. В 6:45 уже была тренировка на льду, в 6 часов утра пошли в зал. Я встала в 4:45.

Янченков: Я встал в 5:30. Спал хорошо, гуляли по Токио, ухайдохивали себя, и я прекрасно заснул.

Чикмарёва: Тяжеловато спалось, позавчера мы гуляли весь день, и я сразу же уснула, как пришла. Сейчас пришли чуть пораньше и не сразу получилось. Видели ли, что некоторые японцы стоя поддерживали нас после проката? Нет, но на разминке мы слышали, как тепло нас поддерживают.

Янченков: Мы рады, что приехали и что нас тепло встречают. Прокат вышел нормальным, да, с помарками, да, много грязи, но для первого международного старта нормально, – передаёт слова Чикмарёвой и Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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