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ISU отозвал нейтральный статус у Валиевой — источник

ISU отозвал нейтральный статус у Валиевой — источник
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Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал ранее выданный нейтральный статус у участницы Олимпийских игр 2022 года в Пекине российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ISU.

«Нейтральный статус Камилы Валиевой отозван. Решение было вынесено и донесено до сторон несколько дней назад», — говорится в сообщении.

Ранее ISU временно отозвал нейтральный статус российского фигуриста Марка Кондратюка за сутки до вылета на «Челленджер» в Японии. На турнире Kinoshita Group Cup в Токио его заменил Владислав Дикиджи. По итогам короткой программы он занимает второе место.

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