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Чикмарёва/Янченков лидируют после короткой программы на Kinoshita Group Cup

Чикмарёва/Янченков лидируют после короткой программы на Kinoshita Group Cup
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Российская пара Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков лидируют после короткой программы на «Челленджере» Kinoshita Group Cup в Токио (Япония). Пара получила за свой прокат 72,30 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
05 сентября 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено

Второе место после короткой программы занимает ещё одна российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которые показали результат 72,25 балла. Тройку лидеров замыкают ещё одни представители России Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (70,81).

Фигурное катание. Kinoshita Group Cup. Токио (Япония). Короткая программ. Пары:

1. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Россия) – 72,30.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 72,25.
3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 70,81.

Календарь Kinoshita Group Cup - 2026
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