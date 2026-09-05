Чикмарёва/Янченков лидируют после короткой программы на Kinoshita Group Cup

Российская пара Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков лидируют после короткой программы на «Челленджере» Kinoshita Group Cup в Токио (Япония). Пара получила за свой прокат 72,30 балла.

Второе место после короткой программы занимает ещё одна российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которые показали результат 72,25 балла. Тройку лидеров замыкают ещё одни представители России Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (70,81).

Фигурное катание. Kinoshita Group Cup. Токио (Япония). Короткая программ. Пары:

1. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Россия) – 72,30.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 72,25.

3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 70,81.