Козловский отреагировал на выдачу нейтрального статуса Мишиной/Галлямову

Чемпион Европы, трёхкратный чемпион России фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, отреагировал на выдачу нейтрального статуса чемпионам мира в парном катании российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

«Я считаю, что все наши сильнейшие атлеты должны выступать на самых лучших сильных турнирах. Это касается всех без исключения», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Помимо Мишиной и Галлямова, нейтральные статусы получили танцоры на льду Елизавета Шичина/Павел Дрозд и Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, а также выступающие в парном катании Вероника Меренкова/Даниль Галимов.