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Козловский отреагировал на выдачу нейтрального статуса Мишиной/Галлямову

Козловский отреагировал на выдачу нейтрального статуса Мишиной/Галлямову
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Чемпион Европы, трёхкратный чемпион России фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, отреагировал на выдачу нейтрального статуса чемпионам мира в парном катании российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

«Я считаю, что все наши сильнейшие атлеты должны выступать на самых лучших сильных турнирах. Это касается всех без исключения», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Помимо Мишиной и Галлямова, нейтральные статусы получили танцоры на льду Елизавета Шичина/Павел Дрозд и Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, а также выступающие в парном катании Вероника Меренкова/Даниль Галимов.

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