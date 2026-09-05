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Прямая трансляция Кубка Kinoshita Group: танцы на льду, ритм-танец, смотреть онлайн

Прямая трансляция Кубка Kinoshita Group: танцы на льду, ритм-танец, смотреть онлайн
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5 сентября в Токио, Япония, продолжится турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В борьбу за победу на турнире вступят танцевальные дуэты. Начало соревнований — в 9:30 мск.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
05 сентября 2026, суббота. 09:30 МСК
Не началось

Трансляция соревнований будет доступна на «Чемпионате». Также за развитием событий можно следить в Live-трансляции «Чемпионата». В турнире примут участие российские дуэты: Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.
Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.

Календарь Kinoshita Group Cup - 2026
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