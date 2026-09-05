Стал известен прыжковый контент Гуменника, Дикиджи и Семененко в ПП на турнире в Японии
Сегодня, 5 сентября, фигуристы выступят с произвольными программами на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. Предлагаем ознакомиться с предварительным прыжковым контентом российских спортсменов.
Владислав Дикиджи: четверной лутц, четверной флип, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов, каскад тройной аксель — ойлер — тройной сальхов — двойной аксель — секвенция, тройной аксель.
Пётр Гуменник: четверной флип, каскад четверной лутц