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Стал известен прыжковый контент Гуменника, Дикиджи и Семененко в ПП на турнире в Японии

Стал известен прыжковый контент Гуменника, Дикиджи и Семененко в ПП на турнире в Японии
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Сегодня, 5 сентября, фигуристы выступят с произвольными программами на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. Предлагаем ознакомиться с предварительным прыжковым контентом российских спортсменов.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Не началось

Владислав Дикиджи: четверной лутц, четверной флип, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов, каскад тройной аксель — ойлер — тройной сальхов — двойной аксель — секвенция, тройной аксель.

Пётр Гуменник: четверной флип, каскад четверной лутц