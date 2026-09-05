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Флаг России появился на трибунах турнира в Японии после выступления Бойковой/Козловского

Флаг России появился на трибунах турнира в Японии после выступления Бойковой/Козловского
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Российский флаг был замечен на трибунах Кубка Kinoshita Group в Токио (Япония) после проката российской пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
05 сентября 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено

Фото: «Чемпионат»

Отметим, что организаторы соревнований не запрещали на арене российские флаги, но рекомендовали не показывать их на стадионе. Вчера, 4 сентября, во время короткой программы у мужчин российский флаг на трибуны принесли японские болельщики.

Турнир Kinoshita Group Cup 2026 проходит с 4 по 6 сентября, он собрал в этом году по-настоящему звёздный состав: среди участников серебряный призёр ОИ-2026 Александра Трусова, бронзовые призёры ОИ-2026 из Японии Ами Накаи и Сюн Сато.

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