Флаг России появился на трибунах турнира в Японии после выступления Бойковой/Козловского

Российский флаг был замечен на трибунах Кубка Kinoshita Group в Токио (Япония) после проката российской пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Фото: «Чемпионат»

Отметим, что организаторы соревнований не запрещали на арене российские флаги, но рекомендовали не показывать их на стадионе. Вчера, 4 сентября, во время короткой программы у мужчин российский флаг на трибуны принесли японские болельщики.

Турнир Kinoshita Group Cup 2026 проходит с 4 по 6 сентября, он собрал в этом году по-настоящему звёздный состав: среди участников серебряный призёр ОИ-2026 Александра Трусова, бронзовые призёры ОИ-2026 из Японии Ами Накаи и Сюн Сато.