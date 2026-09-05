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Валиева и Кондратюк подали апелляции на отзыв нейтрального статуса

Валиева и Кондратюк подали апелляции на отзыв нейтрального статуса
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Российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк подали апелляции на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Нейтральный статус Камилы Валиевой и Марка Кондратюка был отозван в один и тот же день. Оба фигуриста подали апелляцию. Если она не будет принята, фигуристы могут пойти в Спортивный арбитражный суд», — говорится в сообщении.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал у российских спортсменов статус нейтральных атлетов. Кондратюк узнал об изменениях за сутки до вылета на турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

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ISU отозвал нейтральный статус у Валиевой — источник