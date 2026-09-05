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Дуэт Миронова/Устенко выступил с ритм-танцем на Кубке Kinoshita Group

Дуэт Миронова/Устенко выступил с ритм-танцем на Кубке Kinoshita Group
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Российский дуэт Екатерина Миронова/Евгений Устенко выступил на Kinoshita Group Cup в Токио (Япония). Фигуристы вышли под первым стартовым номером и получили за свой прокат 59,55 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
05 сентября 2026, суббота. 09:30 МСК
Не началось

Помимо Мироновой/Устенко, в соревнованиях дуэтов также выступят российские дуэты: Екатерина Пасечник/Дарио Чиризано и Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

Турнир Kinoshita Group Cup 2026 проходит с 4 по 6 сентября, он собрал в этом году по-настоящему звёздный состав: среди участников серебряный призёр ОИ-2026 Александра Трусова, бронзовые призёры ОИ-2026 из Японии Ами Накаи и Сюн Сато. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.

Календарь Kinoshita Group Cup - 2026
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