Дуэт Миронова/Устенко выступил с ритм-танцем на Кубке Kinoshita Group

Российский дуэт Екатерина Миронова/Евгений Устенко выступил на Kinoshita Group Cup в Токио (Япония). Фигуристы вышли под первым стартовым номером и получили за свой прокат 59,55 балла.

Помимо Мироновой/Устенко, в соревнованиях дуэтов также выступят российские дуэты: Екатерина Пасечник/Дарио Чиризано и Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

Турнир Kinoshita Group Cup 2026 проходит с 4 по 6 сентября, он собрал в этом году по-настоящему звёздный состав: среди участников серебряный призёр ОИ-2026 Александра Трусова, бронзовые призёры ОИ-2026 из Японии Ами Накаи и Сюн Сато. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.