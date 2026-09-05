15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Юноши. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова и Козловский высказались о первом международном старте после 4-летнего перерыва

Бойкова и Козловский высказались о первом международном старте после 4-летнего перерыва
Комментарии

Чемпионы России и Европы по фигурному катанию, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление в короткой программе на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Японии. Фигуристы занимают второе место после короткой программы, набрав 72,25 балла. Это первый международный старт для пары после четырёхлетнего перерыва.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
05 сентября 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено

Бойкова: Пока немножко нервные и смазанные эмоции, анализируем прокат. Наверное, для нас сказалось то, что три недели назад поставлена программа. Она правда немножко сыровата, не были в ногах. Во всяком случае я, Дмитрий справился хорошо.

Козловский: Я стоически держался. Для нас выступать на международной арене не в новинку, мы находимся на таком уровне, когда нам интересны в первую очередь чемпионаты мира, финалы Гран-при и подобные турниры. Не стоит ждать таких сумасшедших прокатов, это всего сентябрь, начало сезона, один из немногих сезонов, когда мы начинаем не с контрольных прокатов, а сразу с соревнования, сразу международного. Могу сказать, что ощущаю себя комфортно, мы не находимся