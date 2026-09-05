Бойкова и Козловский высказались о первом международном старте после 4-летнего перерыва

Чемпионы России и Европы по фигурному катанию, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление в короткой программе на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Японии. Фигуристы занимают второе место после короткой программы, набрав 72,25 балла. Это первый международный старт для пары после четырёхлетнего перерыва.

Бойкова: Пока немножко нервные и смазанные эмоции, анализируем прокат. Наверное, для нас сказалось то, что три недели назад поставлена программа. Она правда немножко сыровата, не были в ногах. Во всяком случае я, Дмитрий справился хорошо.

Козловский: Я стоически держался. Для нас выступать на международной арене не в новинку, мы находимся на таком уровне, когда нам интересны в первую очередь чемпионаты мира, финалы Гран-при и подобные турниры. Не стоит ждать таких сумасшедших прокатов, это всего сентябрь, начало сезона, один из немногих сезонов, когда мы начинаем не с контрольных прокатов, а сразу с соревнования, сразу международного. Могу сказать, что ощущаю себя комфортно, мы не находимся