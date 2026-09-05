Началась трансляция «Чемпионата» ПП Гуменника, Дикиджи, Семененко на Кубке Kinoshita Group
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5 сентября в Токио, Япония, продолжится турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В борьбу за победу на турнире вступят танцевальные дуэты. Начало соревнований — в 9:30 мск.
Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Идёт
1
Мингю Со
Южная Корея
251.07
2
Пётр Гуменник
Россия
236.25
3
Као Миура
Япония
233.81
Трансляция соревнований доступна на «Чемпионате». Также за развитием событий можно следить в Live-трансляции «Чемпионата».
Российский фигурист Владислав Дикиджи занимает вторую позицию после короткой программы, набрав 88,79 балла. Евгений Семененко идёт на седьмом месте с результатом 74,41 балла. Участник Олимпийских игр – 2026 Пётр Гуменник с 65,54 балла идёт на 13-м месте. Лидирует японский фигурист Рио Наката (96,48 балла).
Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.
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