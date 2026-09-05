Пасечник/Чиризано занимают 2-е промежуточное место в ритм-танце на Кубке Kinoshita Group

Российский танцевальный дуэт Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано выступил с ритм-танцем на Kinoshita Group Cup в Токио (Япония). За свой прокат фигуристы получили 71,02 балла и занимают второе промежуточное место.

Ранее свой ритм-танец представил дуэт Екатерина Миронова/Евгений Устенко, который показал результат 59,55 балла и занимает пятое промежуточное место в соревнованиях.

Турнир Kinoshita Group Cup 2026 проходит с 4 по 6 сентября, он собрал в этом году по-настоящему звёздный состав: среди участников серебряный призёр ОИ-2026 Александра Трусова, бронзовые призёры ОИ-2026 из Японии Ами Накаи и Сюн Сато. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.