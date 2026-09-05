Дочь Тутберидзе с партнёром отреагировали на возвращение россиян на международные старты

Грузинский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин прокомментировал возвращение российских пар на международные старты.

«По уровню и по позициям пока не знаем, соревнования закончатся, посмотрим, кто на какой позиции окажется. Конкуренция – это всегда здорово, мы никогда от неё не бежали, нас всегда вдохновляла она. Одним из факторов перехода в монреальскую команду была конкуренция на льду. Мы хотели тренироваться бок о бок с лучшими парами. Наличие российских дуэтов принесёт больший импульс, воздух, конкуренцию в фигурном катании. Нам она помогает», – передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.