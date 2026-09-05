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«Ни о чём не говорит». Козловский — о неудачном прокате Гуменника

«Ни о чём не говорит». Козловский — о неудачном прокате Гуменника
Комментарии

Чемпионы России и Европы по фигурному катанию, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали неудачное выступление Петра Гуменника в короткой программе на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Японии. Фигурист занимает 13-е место после короткой программы.

Бойкова: Мы смотрели онлайн прокаты мужчин.

Козловский: Что касается одиночников — начало сезона ничего не говорит. Мы находимся в неком необычном для себя состоянии, где только вернулись на международную арену, у некоторых присутствует ощущение большого турнира. Это не большой турнир, это сентябрь. Прокат Петра Гуменника не говорит ни о чём, надо понимать, что человек прекрасно справился с прошлым сезоном. На человеке лежал огромный груз ответственности, и то, что сейчас присутствуют некоторые сбои, — такое бывает. Бывает, что человек не попадает в прокат. У нас всего три минуты, и мы за это время должны показать максимум своего катания. Это бывает, поти