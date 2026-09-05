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«Были большие потери баллов». Бойкова и Козловский — о втором месте в КП в Токио

«Были большие потери баллов». Бойкова и Козловский — о втором месте в КП в Токио
Комментарии

Чемпионы России и Европы по фигурному катанию, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о втором месте в короткой программе на Kinoshita Group Cup в Токио (Япония). По итогам короткой программы Бойкова/Козловский набрали 72,25 балла, уступив другой российской паре Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (72,30).

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
05 сентября 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено

Бойкова: Нервный прокат получился. Меня шатало мама не горюй.

Козловский: Нормальный нервный прокат. Элементы были, колоссальных ошибок не было. Физически прокат был тяжёлый, ощущалось, что ножки потихоньку подсаживаются.

Бойкова: У Чикмарёвой и Янченкова прокат чистый, у нас — нет. Они проехали практически на своём потолке, мы