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Российский танцевальный дуэт Фефелова/Валов отобрался в финал юниорской серии ГП ISU

Российский танцевальный дуэт Фефелова/Валов отобрался в финал юниорской серии ГП ISU
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Российский танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артём Валов отобрался в финал юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) – 2026.

Фефелова и Валов выиграли два этапа серии (первый и третий), этого вполне достаточно для квалификации в финал.

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при среди юниоров, Сиань. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) – 162,16 балла.
2. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) – 154,25.
3. Саммер Хомик/Николя Бюлов (Канада) – 143,68.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при ISU, 3-й этап, Таиланд. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 166, 09 балла.
2. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 160,28.
3. Леа Иенн/Луи Варескон (Франция) — 149,03.

Календарь юниорской серии Гран-при ISU
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