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Бойкова и Козловский рассказали о своих планах на текущий сезон

Бойкова и Козловский рассказали о своих планах на текущий сезон
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Чемпионы России и Европы по фигурному катанию, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о своих планах на сезон-2026/2027.

Бойкова: Не было ощущения, что мы как дома, и мы этому рады. Немного подустали выступать только в России. Это всегда очень радостно, потому что в России очень громко поддерживают. Но то, что здесь всех наших спортсменов тепло и хорошо встречают, — особенно приятно.

Козловский: Мы полетим в Бостон (для участия в «челленджере». — Прим. «Чемпионата») напрямую, поскольку не хотим во второй четверти сезона добавлять себе лишних переездов. Хотим сконцентрироваться на международном турне в начале сезона, а дальше выступать на внутреннем уровне.

Бойкова: Или как пойдёт, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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