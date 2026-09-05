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Пара из школы Навки Мухортова/Евгеньев призналась, что в Токио чувствует себя как дома

Пара из школы Навки Мухортова/Евгеньев призналась, что в Токио чувствует себя как дома
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Воспитанники школы Татьяны Навки, российская пара Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев рассказала об атмосфере соревнований на Kinoshita Group Cup в Токио (Япония). Пара занимает третье место после короткой программы, набрав 70,81 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
05 сентября 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено

Евгеньев: Честно, вообще нет волнения. Сегодня искренне кайфанул. Волнения было меньше, чем на российских стартах почему‑то. Настя сегодня в адеквате, люблю, когда она в адеквате. Мы немного изменили систему подготовки. Надеюсь, после чемпионата России расскажу. Немного пересмотрели тренирово