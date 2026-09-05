Пара из школы Навки Мухортова/Евгеньев призналась, что в Токио чувствует себя как дома

Воспитанники школы Татьяны Навки, российская пара Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев рассказала об атмосфере соревнований на Kinoshita Group Cup в Токио (Япония). Пара занимает третье место после короткой программы, набрав 70,81 балла.

Евгеньев: Честно, вообще нет волнения. Сегодня искренне кайфанул. Волнения было меньше, чем на российских стартах почему‑то. Настя сегодня в адеквате, люблю, когда она в адеквате. Мы немного изменили систему подготовки. Надеюсь, после чемпионата России расскажу. Немного пересмотрели тренирово