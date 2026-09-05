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Рассмотрение апелляций Валиевой и Кондратюка продлится до 9 сентября

Рассмотрение апелляций Валиевой и Кондратюка продлится до 9 сентября
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Рассмотрение апелляций российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса продлится до 9 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Рассмотрение апелляций Валиевой и Кондратюка продлится до среды, 9 сентября. Если апелляция не будет принята, у фигуристов будет время до 30 сентября оспорить решение в Спортивном арбитражном суде», — говорится в сообщении.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал у российских спортсменов статус нейтральных атлетов. Кондратюк узнал об изменениях за сутки до вылета на турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

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