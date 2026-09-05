Дуэт Кагановская/Некрасов занимает второе место после ритм-танца на турнире в Японии

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов занимает второе место после ритм-танца на турнире Kinoshita Group Cup — 2026, который проходит в Токио (Япония). За свой прокат российский дуэт получил 74,21 балла.

Лидирует после ритм-танца грузинский дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин с результатом 79,74 балла. Замыкают тройку лидеров фигуристы из Чехии Натали Ташлерова/Филип Ташлер, который набрал за свой прокат 73,79 балла.

Фигурное катание. Kinoshita Group Cup — 2026. Танцевальные дуэты. Ритм-танец:

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 79,74.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Россия) – 74,21.

3. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 73,79.

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6. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) – 71,02...

10. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) – 59,55.