Дуэт Кагановская/Некрасов занимает второе место после ритм-танца на турнире в Японии

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов занимает второе место после ритм-танца на турнире Kinoshita Group Cup — 2026, который проходит в Токио (Япония). За свой прокат российский дуэт получил 74,21 балла.
Лидирует после ритм-танца грузинский дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин с результатом 79,74 балла. Замыкают тройку лидеров фигуристы из Чехии Натали Ташлерова/Филип Ташлер, который набрал за свой прокат 73,79 балла.
Фигурное катание. Kinoshita Group Cup — 2026. Танцевальные дуэты. Ритм-танец:
1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 79,74.
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Россия) – 74,21.
3. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 73,79.
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6. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) – 71,02...
10. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) – 59,55.