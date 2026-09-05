Пасечник/Чиризано поделились ощущениями от выхода на международную арену

Российский танцевальный дуэт Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано поделился впечатлениями от выхода на международную арену на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

Пасечник: На самом деле сегодняшний выход очень сильно отличался от всех. Я настраивалась и получала огромное удовольствие и на тренировке, и во время проката, и на разминке, когда мы ждали, как объявят результаты другой паре, я понимала – это мое любимое дело, ехалось легко, я была в контроле.

Сегодня было совершенно по-другому, чем раньше, тогда был мандраж, а сегодня присутствовало лёгкое ощущение волнения, но без этого никуда, это база. Если бы этого не было, то тоже было не то. Адреналин обязательно должен быть, он подталкивает. Здесь лёд очень мягкий, он тебя сам выкатывает.

Что значит выход на междунаро