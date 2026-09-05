Пасечник и Чиризано отреагировали на баллы за ритм-танец на первом международном старте

Российский танцевальный дуэт Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано поделился эмоциями от баллов за ритм-танец на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. За свой прокат пара набрала 71,02 балла и заняла шестое место.

Чиризано: На первом старте ты ни на что рассчитывать не можешь. Нам дали баллы, теперь уже на следующих соревнованиях будем отталкиваться от них. И, конечно, параллельно стараемся улучшать программы. Прокат был хорош, но можем лучше.

Пасечник: Мы довольны, потому что на сегодняшний день мы сделали то, что должны были. Посмотрим на уровни.

Чиризано: 20 прокатов дома были не зря?

Пасечник: Да (улыбается), – передаёт слова Пасечник и Чиризано корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.