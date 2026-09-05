«Не разучилась соревноваться». Вайцеховская — о выступлении Трусовой на турнире в Японии

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская поделилась мыслями после выступления серебряного призёра Олимпиады в Пекине Александры Трусовой на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

«Пока к своему произвольному прокату в Бангкоке готовится София Дзепка, несколько мыслей по поводу Саши Игнатовой, которую все дружно принялись величать Трусовой, едва фигуристка вернулась на лёд.

Во-первых, очень чётко видно, что Саша знает, чего она хочет. Она совершенно не разучилась соревноваться и, поскольку сознательно стремилась вернуться «в ту же воду», совершенно не мандражирует, выходит выступать с предельно осмысленным настроем, чего, например, нельзя было сказать о Жене Семененко в его короткой программе.

Во-вторых, большая творческая удача в том, что Саша сумела выбраться из-под привычной хореографической руки. Не удивлюсь, если её короткая программа войдёт в этом сезоне в число лучших постановок Бенуа Ришо — настолько хорошо ему удалось показать нам другую Трусову: женственную, музыкальную, владеющую жестом, а через него — и залом. Такой она не была ещё никогда, однозначно.

Третье. Тройной аксель. У меня есть определённые сомнения в том, что этому прыжку Сашу сумеют научить в Хрустальном: там с трикселями хорошо только у тех (преимущественно), кто пришёл в ТШТ с готовым, хорошо поставленным прыжком. Тем более что был прецедент перед ОИ-2022 — Саше так и не сумели добавить в арсенал этот прыжок. А он нужен. Значит, надо искать специалиста, способного этому научить.

Можно и не учить, конечно. Вот только я очень сомневаюсь, что Саша вернулась на лёд только из любви к искусству.

А в целом она невероятная молодец, конечно», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.