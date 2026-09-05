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Кагановская и Некрасов высказались о своём дебюте на международных стартах

Кагановская и Некрасов высказались о своём дебюте на международных стартах
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Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов поделились впечатлениями после своего дебюта на международных стартах. Фигуристы занимают второе место после ритм-танца на турнире Kinoshita Group Cup 2026 в Японии.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
05 сентября 2026, суббота. 09:30 МСК
Окончено

Кагановская: Чувствуем облегчение, слава богу, день закончен. Было страшно. Я не помню, когда последний раз был такой сильный мандраж перед соревнованиями. Мы счастливы, что откатали чисто наш ритм-танец и нам остался только произвольный танец.

Некрасов: Даже когда мы год пропускали с Васей, наверное, не столько было страшно, как сейчас.

Кагановская: В голове, наверное, проехала программу раз 20. Были максимально разные варианты проката, пыталась пережить всё, что только возможно, любые пути развития, которые возможно. Слава богу, что всё прошло так, как есть. Довольны? В целом да. Конечно, будем смотреть видео, разбирать с тренерами. Работать ещё много над чем, программы ещё не до конца наработаны. С задачей мы справились – откатать чисто без срывов, видимых помарок, в полную силу, с эмоциями. Думаю, что это получилось, по крайней мере, по ощущениям, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.