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«Это огромная ответственность». Кагановская и Некрасов — о выходе на международную арену

«Это огромная ответственность». Кагановская и Некрасов — о выходе на международную арену
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Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов рассказал, что для них значит выход на международную арену. Фигуристы занимают второе место после ритм-танца на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Японии.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
05 сентября 2026, суббота. 09:30 МСК
Окончено

Кагановская: Что значит выход на международную арену? Сбылось две моих мечты: побывать в Японии и выступить на международных соревнованиях. Я очень сильно счастлива, даже не знаю, за что больше. Это прикольно. Мы правда счастливы, но я не знаю, как подобрать слова, не передать ощущения, когда тебя объявляют уже не на русском языке… Это огромная ответственность.

Некрасов: Во-первых, ты летишь в другое место. Мне кажется, в России мы почти всё объездили. Но это ощущение, что ты где-то в другом месте, всё по-другому. Мы по этому очень соскучились, я выступал последний раз на международных соревнованиях лет пять или шесть назад. Это очень круто. Волнительно, страшновато, но прикольно, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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