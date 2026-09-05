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Дуэту Степановой и Букина отказали в выдаче нейтрального статуса — источник

Дуэту Степановой и Букина отказали в выдаче нейтрального статуса — источник
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Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин получили отказ от Международного союза конькобежцев (ISU) в выдаче нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Заявка Степановой и Букина на нейтральный статус не была принята», — заявил источник издания.

Отметим, что, помимо многократных титулов на ЧР, Степанова и Букин являются двукратными серебряными и трёхкратными бронзовыми призёрами чемпионатов Европы в танцах на льду, победителями юниорского чемпионата мира — 2013. Их личным тренером является Александр Жулин.

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