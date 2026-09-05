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Гуменник набрал технический минимум баллов для возможного попадания в запасные на ГП ISU

Гуменник набрал технический минимум баллов для возможного попадания в запасные на ГП ISU
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Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник набрал технический минимум баллов для попадания на этап серии Гран-при ISU – 2026 в качестве запасного после того, как завершил произвольную программу на турнире Kinoshita Group Cup в Токио (Япония).

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Идёт
1
Мингю Со
Южная Корея
251.07
2
Пётр Гуменник
Россия
236.25
3
Као Миура
Япония
233.81

Гуменник набрал 236,25 баллов в сумме короткой и произвольной программ на турнире. Для того чтобы попасть в запасные на этап Гран-при ISU – 2026, необходимо было показать технический минимум равный 197,64 балла.

Турнир Kinoshita Group Cup —