Гуменник набрал технический минимум баллов для возможного попадания в запасные на ГП ISU

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник набрал технический минимум баллов для попадания на этап серии Гран-при ISU – 2026 в качестве запасного после того, как завершил произвольную программу на турнире Kinoshita Group Cup в Токио (Япония).

Гуменник набрал 236,25 баллов в сумме короткой и произвольной программ на турнире. Для того чтобы попасть в запасные на этап Гран-при ISU – 2026, необходимо было показать технический минимум равный 197,64 балла.

Турнир Kinoshita Group Cup —