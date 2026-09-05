15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«И в лыжах будет непросто!» Губерниев — об отказе Степановой/Букину в нейтральном статусе

«И в лыжах будет непросто!» Губерниев — об отказе Степановой/Букину в нейтральном статусе
Комментарии

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на получение отказа от Международного союза конькобежцев (ISU) в выдаче нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях пятикратными чемпионами России в танцах на льду Александре Степановой и Ивану Букину.

«Вот и в лыжах будет непросто!!! Но надо идти до конца!!! Добиваться!!! Наши спортсмены должны выступать!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что заявка танцевального дуэта на нейтральный статус не была принята ISU. Помимо многократных титулов на ЧР, Степанова и Букин являются двукратными серебряными и трёхкратными бронзовыми призёрами чемпионатов Европы в танцах на льду, победителями юниорского чемпионата мира — 2013.

Материалы по теме
Рассмотрение апелляций Валиевой и Кондратюка продлится до 9 сентября
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android