«И в лыжах будет непросто!» Губерниев — об отказе Степановой/Букину в нейтральном статусе

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на получение отказа от Международного союза конькобежцев (ISU) в выдаче нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях пятикратными чемпионами России в танцах на льду Александре Степановой и Ивану Букину.

«Вот и в лыжах будет непросто!!! Но надо идти до конца!!! Добиваться!!! Наши спортсмены должны выступать!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что заявка танцевального дуэта на нейтральный статус не была принята ISU. Помимо многократных титулов на ЧР, Степанова и Букин являются двукратными серебряными и трёхкратными бронзовыми призёрами чемпионатов Европы в танцах на льду, победителями юниорского чемпионата мира — 2013.