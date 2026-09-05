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Гуменник рассказал о походе в японскую сауну с Дикиджи после КП на «Челленджере» в Японии

Гуменник рассказал о походе в японскую сауну с Дикиджи после КП на «Челленджере» в Японии
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Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, как проводил время после короткой программы на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

«Я не стал впадать в депрессию, пошёл вместе с Владом Дикиджи в центр Токио, в район Гинза. Посмотрели на магазины. Сначала думали, что там можно будет что-то закупить, потому что Владу сообщили, что там самые лучшие магазины, но там оказались только люксовые бренды. Мы полюбовались на них и потом пошли в японскую сауну. Очень приятное место, там есть ванны – холодная очень, горячая. Влад в холодной только ноги помочил, а мне было уже всё равно, я залез полностью и с головы облил. Потом посидели погрелись. С ужином тоже были сложности. Мы пришли за полчаса до закрытия, нам сказали, что мест нет. Нам сказали, что мы можем встать в очередь, но до закрытия, скорее всего, не успеем. И тут пришёл Андрей Ежлов, взял нас в охапку и провёл с собой. Благодаря ему мы ещё поужинали хорошо. День прошёл в целом не так уж плохо», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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