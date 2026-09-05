Семененко исполнил четыре квада и стал промежуточным лидером турнира в Японии

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко представил свою произвольную программу на турнире Kinoshita Group Cup в Токио (Япония). Семенко получил за прокат 178,89 балла и 253,30 в сумме короткой и произвольной программ. Этот результат позволил ему занять первое промежуточное место.

Семененко представил произвольную программу под саундтрек из фильма «Граф Монте-Кристо». Во время проката он исполнил четверной лутц, тулуп и сальхов, а также выполнил каскад четверной сальхов плюс тройной тулуп и тройной аксель.

Ранее свою произвольную программу на турнире представил участник Олимпийских игр – 2026 Пётр Гуменник, который набрал 236,25 балла в сумме на турнире. Также на льду в Токио выступит Владислав Дикиджи, занимающий в соревнованиях второе место после короткой программы.