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Гуменник разобрал свой прокат с пятью квадами на первом международном старте после допуска

Гуменник разобрал свой прокат с пятью квадами на первом международном старте после допуска
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Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник разобрал свой прокат произвольной программы на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио (Япония). Россиянин набрал 236,50 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

«Насчёт образа – я вполне доволен. На тренировках иногда мне было сложно, я ещё не входил полностью в роль. Слова и стихи очень сильные, и я чувствовал себя немного на пределе, натянул свои резонаторы внутренние и хорошо стал чувствовать слова, смог изнутри что-то показать, не знаю, насколько снаружи получилось, но внутри было лучше, чем на тренировках. Прыжки – меня хоть от нервов немножко закидывало, бросало в разные стороны, но в целом со всеми прыжками справился. Благодаря запасу смог всё вытащить, выезды получились красивые, именно над ними я работал очень много», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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