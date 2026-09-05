Гуменник разобрал свой прокат с пятью квадами на первом международном старте после допуска

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник разобрал свой прокат произвольной программы на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио (Япония). Россиянин набрал 236,50 балла в сумме короткой и произвольной программ.

«Насчёт образа – я вполне доволен. На тренировках иногда мне было сложно, я ещё не входил полностью в роль. Слова и стихи очень сильные, и я чувствовал себя немного на пределе, натянул свои резонаторы внутренние и хорошо стал чувствовать слова, смог изнутри что-то показать, не знаю, насколько снаружи получилось, но внутри было лучше, чем на тренировках. Прыжки – меня хоть от нервов немножко закидывало, бросало в разные стороны, но в целом со всеми прыжками справился. Благодаря запасу смог всё вытащить, выезды получились красивые, именно над ними я работал очень много», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.