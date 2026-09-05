Степанова и Букин подали апелляцию на отказ ISU предоставить им нейтральный статус

Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин подали апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказать им в предоставлении нейтрального статуса, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Степанова и Букин подали апелляцию в ISU на изначальное решение. Если она будет отклонена, фигуристы могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — заявил источник издания.

Отметим, что, помимо многократных титулов на ЧР, Степанова и Букин являются двукратными серебряными и трёхкратными бронзовыми призёрами чемпионатов Европы в танцах на льду, победителями юниорского чемпионата мира — 2013.