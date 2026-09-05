Трусова показала, как проводит свободное время между прокатами в Японии
Серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова (Игнатова) опубликовала пост и рассказала, как проводит время между прокатами на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.
Фото: Из личного архива Александры Трусовой
Фото: Из личного архива Александры Трусовой
«Исследуем Токио в перерыве между соревнованиями!
Миша в своих исследованиях постоянно пытается пробраться куда не надо — хоть дети и учат языки очень быстро, читать по-японски он пока не научился», — написала Трусова в своём телеграм-канале.
За короткую программу российская фигуристка получила от судей 74,92 балла и заняла по итогам первого дня соревнований четвёртое место. Произвольные программы спортсменки представят в воскресенье, 6 сентября.
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