Трусова показала, как проводит свободное время между прокатами в Японии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова (Игнатова) опубликовала пост и рассказала, как проводит время между прокатами на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Исследуем Токио в перерыве между соревнованиями!

Миша в своих исследованиях постоянно пытается пробраться куда не надо — хоть дети и учат языки очень быстро, читать по-японски он пока не научился», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

За короткую программу российская фигуристка получила от судей 74,92 балла и заняла по итогам первого дня соревнований четвёртое место. Произвольные программы спортсменки представят в воскресенье, 6 сентября.