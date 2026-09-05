15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова показала, как проводит свободное время между прокатами в Японии

Трусова показала, как проводит свободное время между прокатами в Японии
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова (Игнатова) опубликовала пост и рассказала, как проводит время между прокатами на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Исследуем Токио в перерыве между соревнованиями!

Миша в своих исследованиях постоянно пытается пробраться куда не надо — хоть дети и учат языки очень быстро, читать по-японски он пока не научился», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

За короткую программу российская фигуристка получила от судей 74,92 балла и заняла по итогам первого дня соревнований четвёртое место. Произвольные программы спортсменки представят в воскресенье, 6 сентября.

Материалы по теме
Дикиджи приехал в последний момент и победил, а опытные Бойкова/Козловский уступили сотые
Дикиджи приехал в последний момент и победил, а опытные Бойкова/Козловский уступили сотые