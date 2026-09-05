Владислав Дикиджи выполнил четыре квада и вышел в лидеры ПП турнира в Японии

Российский фигурист Владислав Дикиджи выступил с произвольной программой на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио (Япония). За свой прокат Владислав набрал 176,89 балла, завершив соревнования с суммой 265,68 балла. Этот результат позволил ему занять первое промежуточное место в турнире.

Дикиджи выступил с произвольной программой на музыку Артёма Узунова и Nim Studio – Feeling the Sound. Во время исполнения произвольной программы он выполнил четверной лутц, флип, сальхов и каскад четверной сальхов плюс тройной тулуп, а также два тройных акселя.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.