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Владислав Дикиджи выполнил четыре квада и вышел в лидеры ПП турнира в Японии

Владислав Дикиджи выполнил четыре квада и вышел в лидеры ПП турнира в Японии
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Российский фигурист Владислав Дикиджи выступил с произвольной программой на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио (Япония). За свой прокат Владислав набрал 176,89 балла, завершив соревнования с суммой 265,68 балла. Этот результат позволил ему занять первое промежуточное место в турнире.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

Дикиджи выступил с произвольной программой на музыку Артёма Узунова и Nim Studio – Feeling the Sound. Во время исполнения произвольной программы он выполнил четверной лутц, флип, сальхов и каскад четверной сальхов плюс тройной тулуп, а также два тройных акселя.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.

Kinoshita Group Cup- 2026
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