«Это детский геноцид». Жулин — об отзыве нейтрального статуса у Валиевой и других россиян

Серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новости об отказах в получении нейтральных статусов российскими спортсменами и уверил, что ответственных за это ждёт серьёзное наказание. Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал статусы нейтральных атлетов у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, а также отказал в их выдаче танцевальному дуэту Александры Степановой и Ивана Букина.

«Все, кто думает, что это сойдёт им с рук, ждёт серьёзное наказание, я провидец — я знаю. Зло не может быть безнаказанным, за него придётся болеть тяжёлыми болезнями. Поэтому такие решения надо менять. То, что они сделали с Валиевой, это геноцид над человеком. Это детский геноцид. Сначала на четыре года лишили всего, потом дали нейтральный статус, потом сняли. По шесть часов в день роскошная, великолепная девочка на льду трудится.

Сашу с Ваней дважды лишили Олимпиад. Совершенно замечательные люди, отдающие жизнь фигурному катанию. Лишь раз на Играх выступили, и то Саша заболела ковидом. Просто подонки. И бог им судья. Я сейчас не знаю, какие им слова говорить. Уповаю на здравый смысл или верное решение судей. И пусть задумаются, ради чего они это сделали? Ради наркомана, который одним известным органом на рояле играл? Это уже сатанизм какой-то.

Надо в суд идти, до конца биться. У меня нет слов. Нам пришло извещение, что нас не допускают, попросили письмо, мы его написали, но рассмотрели так, что не допустили всё равно. Значит, надо идти в суд и стараться доказывать, что мы ничего плохого не делали