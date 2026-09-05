15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Владислав Дикиджи одержал победу на турнире в Японии, Семененко — третий

Владислав Дикиджи одержал победу на турнире в Японии, Семененко — третий
Комментарии

Чемпион России 2025 года в одиночном катании Владислав Дикиджи одержал победу на международном турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Дикиджи набрал 265,68 балла в сумме короткой и произвольной программ. После короткой программы Владислав шёл вторым.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
96.48
2
Владислав Дикиджи
Россия
88.79
3
Сюн Сато
Япония
85.71

Второе место на соревнованиях занял бронзовый призёр Олимпиады-2026 японец Сюн Сато с результатом 255,92 балла. Замкнул тройку лидеров ещё один российский фигурист Евгений Семененко, который набрал 253,30 балла.

Стоит отметить, что Владислав Дикиджи изначально числился на турнире в качестве запасного и смог выступить на соревнованиях после того, как у основного участника турнира российского фигуриста Марка Кондратюка отозвали нейтральный статус для участия.

Фигурное катание. Kinoshita Group Cup — 2026. Произвольная программа. Мужчины:

1. Владислав Дикиджи (Россия) – 265,68 балла.
2. Сюн Сато (Япония) – 255,92.
3. Евгений Семененко (Россия) – 253,30.
...
6. Пётр Гуменник (Россия) – 236,25.

Календарь Kinoshita Group Cup - 2026
Матер