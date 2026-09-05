Владислав Дикиджи одержал победу на турнире в Японии, Семененко — третий

Чемпион России 2025 года в одиночном катании Владислав Дикиджи одержал победу на международном турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Дикиджи набрал 265,68 балла в сумме короткой и произвольной программ. После короткой программы Владислав шёл вторым.

Второе место на соревнованиях занял бронзовый призёр Олимпиады-2026 японец Сюн Сато с результатом 255,92 балла. Замкнул тройку лидеров ещё один российский фигурист Евгений Семененко, который набрал 253,30 балла.

Стоит отметить, что Владислав Дикиджи изначально числился на турнире в качестве запасного и смог выступить на соревнованиях после того, как у основного участника турнира российского фигуриста Марка Кондратюка отозвали нейтральный статус для участия.

Фигурное катание. Kinoshita Group Cup — 2026. Произвольная программа. Мужчины:

1. Владислав Дикиджи (Россия) – 265,68 балла.

2. Сюн Сато (Япония) – 255,92.

3. Евгений Семененко (Россия) – 253,30.

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6. Пётр Гуменник (Россия) – 236,25.