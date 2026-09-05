Дикиджи поделился эмоциями после проката ПП на «Челленджере» в Японии

Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился эмоциями после проката произвольной программы на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. За своё выступление Владислав получил 176,89 балла, завершив соревнования с суммой 265,68 балла. Этот результат позволил ему занять первое место в турнире.

«Нет, я не терпел, я катал!» — сказал Дикиджи в месте для ожидания оценок.

Во время исполнения произвольной программы российский спортсмен выполнил четверной лутц, флип, сальхов и каскад четверной сальхов плюс тройной тулуп, а также два тройных акселя. Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.