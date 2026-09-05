Российские одиночники-мужчины выиграли первый же турнир после возвращения

Российские фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании, выиграли первый же старт после возвращения на международную арену. Ранее победу на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония, одержал Владислав Дикиджи, набравший 265,68 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Помимо Дикиджи, в турнире также приняли участие Евгений Семененко и Пётр Гуменник. Семененко занял на соревнованиях третье место с результатом 253,30 балла, а Гуменник стал шестым, набрав 236,25 балла.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе во всех видах.