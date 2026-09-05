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Российские одиночники-мужчины выиграли первый же турнир после возвращения

Российские одиночники-мужчины выиграли первый же турнир после возвращения
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Российские фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании, выиграли первый же старт после возвращения на международную арену. Ранее победу на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония, одержал Владислав Дикиджи, набравший 265,68 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

Помимо Дикиджи, в турнире также приняли участие Евгений Семененко и Пётр Гуменник. Семененко занял на соревнованиях третье место с результатом 253,30 балла, а Гуменник стал шестым, набрав 236,25 балла.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе во всех видах.

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