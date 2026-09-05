Владислав Дикиджи впервые в карьере выиграл международный взрослый турнир

Российский фигурист Владислав Дикиджи впервые в карьере стал победителем международного старта на взрослом уровне. Россиянин выиграл турнир Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио (Япония), набрав 265,68 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Для Дикиджи этот старт стал первым во взрослой карьере на международном уровне. Российские фигуристы не принимали участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев с 2022 года. Стоит отметить, что Владислав изначально числился на турнире в качестве запасного и смог выступить на соревнованиях после того, как у основного участника турнира российского фигуриста Марка Кондратюка отозвали нейтральный статус.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.