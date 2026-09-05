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Лев Лазарев выиграл третий этап юниорской серии ГП ISU в Бангкоке

Лев Лазарев выиграл третий этап юниорской серии ГП ISU в Бангкоке
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Российский фигурист Лев Лазарев выиграл третий этап юниорской серии Гран-при ISU в Бангкоке, Таиланд. По сумме двух программ он получил от судей 260,90 балла. Для России это третье золото из трёх возможных на данном старте.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Юноши. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Россия
260.90
2
Ли Яньхао
Новая Зеландия
244.68
3
Хиро Кевтатхип
Таиланд
229.51

Во время исполнения произвольной программы Лазарев выполнил четверной флип (на минус), четверной лутц, четверной сальхов, каскад четверной лутц — тройной сальхов — двойной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной лутц.

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Бангкок, Таиланд. Юноши. Итоговое положение:

  1. Лев Лазарев (Россия) — 260, 90 балла.
  2. Ли Яньхао (Новая Зеландия) — 244, 68.
  3. Хиро Кевтатхип (Таиланд) — 229.51.
  4. Таига Нисино (Япония) — 209,78.
  5. Сюн Уэмура (Япония) — 209,73.

На третьем этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке, Таиланд, российские фигуристы завоевали три золота из трёх возможных. София Дзепка стала чемпионкой в одиночном женском катании с результатом 205,73 балла, а танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артём Валов выиграл золото с 166,09 балла.

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