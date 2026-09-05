Лев Лазарев выиграл третий этап юниорской серии ГП ISU в Бангкоке

Российский фигурист Лев Лазарев выиграл третий этап юниорской серии Гран-при ISU в Бангкоке, Таиланд. По сумме двух программ он получил от судей 260,90 балла. Для России это третье золото из трёх возможных на данном старте.

Во время исполнения произвольной программы Лазарев выполнил четверной флип (на минус), четверной лутц, четверной сальхов, каскад четверной лутц — тройной сальхов — двойной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной лутц.

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Бангкок, Таиланд. Юноши. Итоговое положение:

Лев Лазарев (Россия) — 260, 90 балла. Ли Яньхао (Новая Зеландия) — 244, 68. Хиро Кевтатхип (Таиланд) — 229.51. Таига Нисино (Япония) — 209,78. Сюн Уэмура (Япония) — 209,73.

На третьем этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке, Таиланд, российские фигуристы завоевали три золота из трёх возможных. София Дзепка стала чемпионкой в одиночном женском катании с результатом 205,73 балла, а танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артём Валов выиграл золото с 166,09 балла.