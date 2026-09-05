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Российские фигуристы завоевали золото на всех стартах с момента допуска ISU

Российские фигуристы завоевали золото на всех стартах с момента допуска ISU
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С момента допуска российских фигуристов до международных соревнований отечественные спортсмены не проиграли ни одного старта. В копилке наших фигуристов восемь золотых медалей из восьми возможных.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Юноши. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Россия
260.90
2
Ли Яньхао
Новая Зеландия
244.68
3
Хиро Кевтатхип
Таиланд
229.51

На первом этапе юниорской серии Гран-при в Сиане, Китай, фигуристы завоевали золото во всех видах. В одиночном катании чемпионами стали София Дзепка и Лев Лазарев. Среди спортивных пар победу одержали Полина Шешелева и Егор Карнаухов. В танцах на льду пьедестал возглавили Мария Фефелова и Артём Валов.

На третьем этапе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке, Таиланд, российские спортсмены завоевали золото во всех трёх видах (соревнования для спортивных пар не проводились в рамках третьего этапа).

На турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония, в мужском одиночном катании победу одержал Владислав Дикиджи. Евгений Семененко полу