Российские фигуристы завоевали золото на всех стартах с момента допуска ISU

С момента допуска российских фигуристов до международных соревнований отечественные спортсмены не проиграли ни одного старта. В копилке наших фигуристов восемь золотых медалей из восьми возможных.

На первом этапе юниорской серии Гран-при в Сиане, Китай, фигуристы завоевали золото во всех видах. В одиночном катании чемпионами стали София Дзепка и Лев Лазарев. Среди спортивных пар победу одержали Полина Шешелева и Егор Карнаухов. В танцах на льду пьедестал возглавили Мария Фефелова и Артём Валов.

На третьем этапе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке, Таиланд, российские спортсмены завоевали золото во всех трёх видах (соревнования для спортивных пар не проводились в рамках третьего этапа).

На турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония, в мужском одиночном катании победу одержал Владислав Дикиджи. Евгений Семененко полу